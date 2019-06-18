ИАЦ «Альпари»: У рубля появились шансы для укрепления

После того как Банк России понизил ключевую ставку и допустил вероятность еще одного-двух сокращений показателя в ближайшее время, российские активы стали пользоваться еще большим спросом, чем ранее. Это хорошо для «россиянина». Кроме того, отечественные экспортеры продолжают продавать валютную выручку, чтобы уплатить налоги — и этот спрос на рубли тоже позитивен для российской валюты.
Есть и немного более глобальные факторы. Например, предстоящее заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду поздно вечером. Инвесторы не ждут сейчас снижения процентной ставки ФРС, но уверены в том, что уже завтра получат прямые указания на это в дальнейшем. Доллар отступит, рубль укрепится, если все пойдет по классической схеме.
Нефть в текущих условиях с постоянными срывами барреля Brent в область $60 остается неприятным, но не самым критичным фактором влияния на курсообразование российской валюты.
В этом свете нельзя исключать, что «россиянин» действительно попробует укрепиться под отметку 64,00/USD. Тогда будем говорить о пересмотре рамок среднесрочного торгового коридора, который сейчас находится в пределах 64,00-66,00 руб./USD.
Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»