Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 2 756,9099 руб/1 г золота и 30,5600/1 г серебра

18 июня 2019
ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 756,9099 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,5600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 652,2500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 033,6001 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 44,7599 р. (1,60%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5700 р. (1,83%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,2800 р. (2,50%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,3700 р. (0,18%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%. Что дальше?
Аналитик Райффайзенбанка дал прогноз по снижению ключевой ставки в 2019 году
ЦБ дал сигнал рынку. Кредиты подешевели после снижения ключевой ставки регулятором
Банк России удовлетворил аппетит рынка. Что дальше?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги