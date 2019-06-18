Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 июня: 2 756,9099 руб/1 г золота и 30,5600/1 г серебра
18 июня 2019
ЦБ РФ с 18 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 756,9099 руб.
- 1 грамм серебра - 30,5600 руб.
- 1 грамм платины - 1 652,2500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 033,6001 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,7599 р. (1,60%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5700 р. (1,83%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
42,2800 р. (2,50%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,3700 р. (0,18%).
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