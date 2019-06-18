«Фридом Финанс»: В лидерах роста – акции Ростелекома

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи к середине торгов 18 июня прибавляет 0,1%. В лидерах роста привилегированные и обыкновенные акции Ростелекома. Компания объявила о том, что после консолидации 100% Теле2 не будет менять дивидендную политику, предусматривающую выплату 75% свободного денежного потока (FCF), но не менее 5 руб. на акцию в год.

Европейским площадкам придало позитивный импульс выступление главы ЕЦБ Марио Драги, который заявил о наличии у регулятора инструментов монетарной и кредитной политики, которые будут применены, если экономический фон ухудшится. Однако Драги вскоре должен будет уступить свой пост председателя ЕЦБ. Учитывая последние политические трансформации, новый глава регулятора может оказаться более ориентирован на стимулирование роста и решение долговых проблем в периферийных экономиках альянса даже за счет ускорения инфляции, чем на сохранение нулевой инфляции в ведущих экономиках еврозоны.

Ожидания ускорения экономического роста в Европе, возможно, оказывают поддержку курсу евро к доллару США, который достаточно неохотно реагирует в последние годы на неблагоприятное для европейской валюты соотношение процентных ставок. Цены на нефть консолидируются, рынок избегает резких решений и движений до заседания ОПЕК. С учетом приближения даты июньского заседания ФРС движения котировок могут быть нестабильными. Ожидаем ослабления спроса на российском фондовом рынке и воздерживаемся от краткосрочных покупок. Ориентир по паре USD/RUB: 64,00–64,60.