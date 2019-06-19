Покупатели на рынке остаются в большинстве

Российский фондовый рынок во вторник слегка подрастал. Индекс МосБиржи закрепляется в области 2740 пунктов, и пока тут актуален коридор колебаний в пределах 2710-2765 пунктов. Негатива на площадке нет, но «тонкий» летний рынок не способствует повышенной биржевой активности. Индекс РТС все так же балансирует около 1343 пунктов.

Бумаги «Россети» который день оказываются в лидерах роста, но потенциал подъема еще есть, поскольку бумага фундаментально недооценена.

Цены на нефть движутся без единой динамики. Баррель Brent чуть снижается и торгуется около $60,82, «бочка» WTI находится рядом с $52,18. ОПЕК приняла решение перенести июньские встречи на начало июля, поэтому с системообразующими новостями явно придется подождать. Сегодня начнут публиковаться свежие данные по запасам черного золота и энергоносителей в США, и если там проявится рост показателей, баррель Brent вновь окажется под давлением.

Доллар США чуть скользит вниз, но здесь пока не видно никакой активности, это легкие колебания в пределах прогнозных значений. В то же время есть основания полагать, что «россиянин» за счет бешеного спроса на российские ОФЗ в скором времени укрепится, но подождем фактов.

Доллар к вечеру находится около 64,25 руб., краткосрочные колебания заключены в рамки 64,10-64,45 руб., среднесрочные без изменений в пределах 64-66 руб. В паре евро/рубль все развивается согласно ожиданиям, евровалюта слабеет и совсем близка к обозначенной нами ранее цели на уровне 71,85 руб. Следующей целью «медведей» будет рубеж 71,55 руб./EUR.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»