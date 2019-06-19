Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Макроэкономические новости помогли укреплению рубля

19 июня 2019

Вторник, 18 июня, стал успешным днём для рубля. К закрытию торгов 18 июня курс доллара расчётами «на завтра» упал на 29 коп. (-0,46%), до 64,03 руб., а курс евро подешевел на 47 коп. (-0,6%), до 71,69 руб., вернувшись на уровни апреля текущего года. Рубль укреплялся в основном на макроэкономических новостях.

Росстат вечером 18 июня обнародовал данные по динамике роста ВВП России в первом квартале 2019 года. Согласно Росстату, по итогам первого квартала российский ВВП вырос на 0,5% в годовом выражении. Основными драйверами роста ВВП стала добыча полезных ископаемых и финансовый сектор, а помешали более динамичному росту сельское хозяйство, торговля, недвижимость и некоммерческие сферы, в которых наблюдается спад. С учетом того, что, например, Банк России прогнозирует на 2019 год рост ВВП не выше, чем на 1-1,5%, показатель роста ВВП в первом квартале является вполне оптимистичным. Промышленное производство в России за январь-май 2019 года, данные по которому были опубликованы Росстатом во вторник, выросло на 2,4% в годовом выражении, что тоже положительно повлияло на рубль.

Цена нефти марки Brent 18 июня выросла на 2,4%, до $61,68 за баррель. Напряженность вокруг Ирана оказывает поддержку росту цен на нефть. Однако во вторник прошла информация, что точная дата встречи «ОПЕК+» все ещё не определена, хотя все более реальным становится назначение этой встречи на июль. С утра Brent дешевеет на 0,24%.

Сегодня с открытия рубль может продолжить укрепляться. Мы опять снижаем прогноз по паре доллар/рубль до 63,5-64,6 руб., по паре евро/рубль — до 71-72 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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