Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 2 781,1001 руб/1 г золота и 30,8100/1 г серебра
19 июня 2019
ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 781,1001 руб.
- 1 грамм серебра - 30,8100 руб.
- 1 грамм платины - 1 650,6000 руб.
- 1 грамм палладия - 3 067,4700 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,1901 р. (0,88%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2500 р. (0,82%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,6500 р. (0,10%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,8699 р. (1,12%).
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