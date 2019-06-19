Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 2 781,1001 руб/1 г золота и 30,8100/1 г серебра ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 781,1001 руб.

1 грамм серебра - 30,8100 руб.

1 грамм платины - 1 650,6000 руб.

1 грамм палладия - 3 067,4700 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,1901 р. (0,88%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,82%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6500 р. (0,10%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,8699 р. (1,12%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



