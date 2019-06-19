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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 2 781,1001 руб/1 г золота и 30,8100/1 г серебра

19 июня 2019
ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 781,1001 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,8100 руб.
  • 1 грамм платины - 1 650,6000 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 067,4700 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 24,1901 р. (0,88%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2500 р. (0,82%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6500 р. (0,10%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,8699 р. (1,12%).

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