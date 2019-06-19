Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Евро в точке баланса ждет открытия американской сессии

19 июня 2019

По данным ИАЦ «Альпари», на торгах в Европе основные пары демонстрируют смешанную динамику. Активность на рынке низкая. Пара евро/доллар торгуется в диапазоне 1,1180-1,1212. Активность на рынке низкая. Рынок находится в ожидании оглашения решения ФРС США по процентным ставкам.

Американский доллар незначительно подешевел на фоне сохраняющегося спроса на рисковые активы после вчерашнего общения президента США Дональда Трампа, что он проведет расширенную встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20 в Японии.

Рост экономики еврозоны замедляется. Марио Драги предупредил вчера всех, что ЕЦБ сократит ставки, если сохранится понижательная динамика темпов роста экономики.

Евро стоит 1,1206. На часовом таймфрейме цена находится в точке баланса. Технически пара готова к снижению, но есть мнение, то она сохранит боковой тренд до пресс-конференции Джерома Пауэлла.

Опубликованная статистика:

Индекс отпускных промышленных цен в Великобритании за май составил +0,3% м/м, +1,8% г/г (прогноз был +0,1% м/м, +1,7% г/г, предыдущее значение  составляло +0,3% м/м, +2,1% г/г).

Индекс закупочных промышленных цен в Великобритании за май составил 0,0% за месяц, +1,3% за год (прогноз был +0,1% за месяц, +0,7% за год, предыдущее значение составляло+1,1% за месяц, +3,8% за год).

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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