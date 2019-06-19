ИАЦ «Альпари»: Акции «Полюс Золота» могут вырасти к 6500 руб.

Акции «Полюс Золота» на этой неделе торгуются очень нестабильно. Фаза роста, начатая от 21 мая текущего года, приостановилась в понедельник, когда бумага споткнулась об уровень 5791 руб. Сегодня цена бумаги находится около 5515 руб., и акции вполне могут сползти в область 5440 руб.

Сильный уровень поддержки находится значительно ниже, в области 4700 руб., и он способен держать сейчас практически любой негатив. Но это не понадобится, так как с фундаментальной точки зрения бумага спустя непродолжительное время вернется к росту в сторону 5800 руб., долгосрочная цель подъема находится на 6500/6600 руб.

Очень сильная опора есть со стороны золота: в условиях мировой нестабильности драгметалл пользуется спросом среди инвесторов как «тихая» гавань, при сегодняшней цене за тройскую унцию $1346 тут есть потенциал роста к $1375 для начала и $1400 среднесрочно.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»