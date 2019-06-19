ИАЦ «Альпари»: Рубль готов укрепляться

Все рыночное внимание сегодня сосредоточено на том, что вечером скажет ФРС США по итогам своего июньского заседания. Рубль это интересует тоже: от тона комментариев Джерома Пауэлла зависит, сможет ли российская валюта укрепиться дополнительно.

Чем мягче будет риторика, а в дальнейшем и вся монетарная политика Федрезерва, тем лучше для рисковых активов и для рубля в том числе. Накануне рубль получил поддержку от европейского Центробанка, который не исключил монетарной поддержки европейской экономике, если инфляция будет снижаться. Это значит, что ЕЦБ действительно приготовил в своем арсенале механизм регулирования ставки. Евро оказался под давлением, рубль — в плюсе. Теперь примерно по тому же тернистому и темному коридору идет ФРС.

Сегодня никто не будет снижать ставку — рано, сложно, бесполезно. Макроэкономические параметры США выглядят неплохими в основной массе, рынок труда мощный, инвестиции есть, и спрос тоже есть. Рынки растут, и вроде как необходимости в резком уменьшении показателя ставки и нет. Зато есть сильнейшее лобби Белого дома, внутри которого Трамп затеял торговую войну с половиной мира. Для того чтобы экономика это «потянула», нужны мягкие условия внутри системы, на всякий случай. Поэтому вся эта песня так быстро и поется.

Но время вполне терпит: саммит G-20 в Осаке состоится на следующей неделе, и только там будет понятно, как дальше будут развиваться американо-китайские отношения. Если все пойдет по наименее благоприятному сценарию, ставку в США понизят уже в июле.

Сейчас рубль нейтрален, но ближе к вечеру волатильность может увеличиться. Доллар США торгуется по 64,02 руб., но уже в течение ближайших суток может снизиться к 63,75, если внешний фон будет именно таким, каким его ждут. Евро старательно исполнил свою цель на уровне 71,85 руб. и готов просесть к 71,50.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»