«Фридом Финанс»: Рынок успешно абсорбирует информационный негатив

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

К середине сессии 19 июня индекс Мосбиржи торговался вблизи уровней закрытия вторника. Лучше рынка выглядят акции ТМК и Распадской, подорожавшие на 2,3% и 2,9%. Несмотря на признаки замедления в отдельных секторах потребительской отрасли, в российской тяжелой и добывающей промышленности, похоже, сохраняется положительная динамика экономического спроса и прогнозов. По мнению руководства ТМК, на базе государственных инвестиций, вложений нефтегазового сектора, рост промпроизводства во втором полугодии продолжится, что позитивно для трубной промышленности и черной металлургии.

Вчера мировые фондовые рынки активно двигались вверх на ожиданиях смягчения кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы. Дополнительный позитив обеспечило заявление Дональда Трампа о готовности продолжить переговоры с Пекином. Это воспринимается как повышение шансов на урегулирование торгового конфликта.

Но в обоих случаях ожидания рынка выглядят завышенными. После завершения QE в экономике США сохраняется тенденция к ускорению инфляции до 3–4% на ближайшие пару лет. Изменить этот тренд может только новое количественное ослабление. Однако рынок не готов вернуться в состояние застоя, которое необходимо для сохранения низких ставок и инфляционных ожиданий в период проведения QE. О завершении торговых конфликтов администрации США говорить также пока рано. В этих условиях инвестиционные структуры стремятся проводить активную политику, искать инструменты, способные защитить средства инвесторов в ситуации постепенно ускоряющейся инфляции. В развитии этой тенденции и заключается, по-видимому, стратегия Белого дома, направленная на перерастание экономикой США текущей долговой проблемы.

Несмотря на возможный рост волатильности на сегодняшних торгах, ожидаем повышения российского фондового рынка и цен на нефть сегодня и по итогам текущей недели. Рынок довольно успешно абсорбирует информационный негатив. Целевой уровень сегодняшних торгов 2780 пунктов по индексу, поддержка текущего краткосрочного тренда – на уровне 2750 по индексу ММВБ.