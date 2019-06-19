ИК «Фридом Финанс»: Торги пройдут в режиме ожидания

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые площадки США 18 июня закрылись уверенным ростом. Dow Jones прибавил 1,35%, достигнув 26465,54 пункта, NASDAQ Composite вырос на 1,39%, до 7953,88 пункта, S&P500 превысил психологически важную отметку 2900 пунктов и смог закрепиться на уровне 2917,75 пунктов, поднявшись на 0,97%. Лидерами роста были промышленный (+1,89%), технологический (+1,72%) и нефтегазовый (+1,35%) сектора.



Акции Adobe Inc. подорожали на 4,5% после закрытия рынка на фоне сильного квартального отчета. Выручка Adobe увеличилась на 25% год к году, достигнув $2,74 млрд при прогнозе $2,71 млрд, благодаря расширению в сегменте цифровых медиа, доходы от которого повысились на 22%. Также позитивно на выручке сказывается рост числа новых пользователей в сегменте облачных услуг. Между тем прибыль компании снизилась на 5% из-за увеличения операционных расходов на 30%. Тем не менее скорректированная прибыль на акцию все равно превысила прогноз, предполагавший результат $1,78, и составила $1,83 на акцию.



Азиатские площадки отыгрывают вчерашний позитив на американском и европейском рынках. Оптимизм инвесторов связан с заявлением Дональда Трампа о том, что его встреча с Си Цзиньпином в рамках саммита G20 все-таки состоится. Инвестсообщество восприняло данную новость как сигнал о возобновлении торговых переговоров, что стало драйвером роста для ключевых фондовых индексов.



Однако главным событием недели остается заседание ФРС. Сегодня станет известно решение по процентной ставке, которая, на наш взгляд, останется без изменений. Рынок ожидает сигналов о смягчении ДКП, однако, полагаю, что они могут поступить не ранее следующего заседания, которое состоится 30-31 июля. Федрезерву необходимо отслеживать ход китайско-американских торговых переговоров и оценить новые макроданные, чтобы определиться с тем, требуется ли американской экономике дополнительное стимулирование.



Фондовые площадки приняли выжидательную позицию и спрос на риск, вероятно, будет, нейтральным. Это также подтверждается фьючерсами на американские индексы, которые торгуются с околонулевыми изменениями. Наш ориентир по индексу широкого рынка на сегодня: 2890-2950 пунктов.

До открытия рынка отчет за третий финансовый квартал представит производитель автодомов Winnebago. По предварительным оценкам, выручка компании останется практически без изменений, возможно, ее снижение в пределах 0,5%. Прибыль на акцию может увеличиться на 1%. Результаты компании продемонстрируют стабильность на фоне сезонно слабого спроса в отрасли.



После закрытия основной торговой сессии отчитается Oracle. Прогноз предполагает рост выручки на 8%. Прибыль на акцию может упасть на 2,5% из-за повышения издержек в связи с трансформаций бизнес-модели компании и переориентацию на облачные подписки и сервисы.



Нефть торгуется вблизи $62 за баррель. Поддержку ей оказывает надежда на ослабление торгового конфликта между Китаем и США. Участники соглашения ОПЕК+ обсуждают проведение встречи 10-21 июля в Вене, по итогам которой может быть договоренности об ограничении добычи могут быть продлены, чтобы ограничить избыток предложения на рынке углеводородов. Сегодня в фокусе данные EIA о еженедельных запасах нефти в США. В случае их сокращения более чем на 1,25 млн баррелей цена на нефть может получить дополнительный импульс для закрепления выше $63.