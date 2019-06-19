ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2740-2780 пунктов

Российский рынок акций и российский рубль утром в среду торгуются без четкой тенденции. Индекс РТС и индекс МосБиржи также демонстрируют динамику около нуля. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2740-2780 пунктов. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,9-64,2, евро/рубль — 71,6-71,9. Евро/доллар – 1,119. Все внимание на ФРС, которая должна дать рынкам четкий сигнал о снижении ставок.

Нефть сорта Brent торгуется по $62,19, прибавляя 0,08%. Пятый месяц подряд Россия держится на втором месте в мире по добыче нефти. В апреле 2019 года РФ добывала 10,598 млн баррелей в сутки, обойдя Саудовскую Аравию и уступая мировое лидерство лишь США. США в апреле добывали в среднем 12,2 млн баррелей в сутки, оставшись крупнейшим производителем нефти. Третье место заняла Саудовская Аравия с объемом добычи 9,807 млн баррелей в сутки. Объем добычи в России сократился по сравнению с мартом на 0,08%, в США — вырос на 2,5%, в Саудовской Аравии — вырос на 0,2%.

Нефть и газ остаются основным конкурентным преимуществом российской экономики. Ни оборонка, ни атомная промышленность не может дать соответствующий объем экспортной выручки. Однако, как всегда, критична цена. А здесь очень многое зависит от решений «ОПЕК+» и торговой войны США с Китаем. В секторе мы выделяем «Газпром» и префы «Сургутнефтегаза». Причем последние в качестве защитного актива, за счет денежной позиции в размере $44 млрд.

Завтрашняя «горячая линия» Владимира Путина вряд ли принесете сюрпризы. При этом стоит признать, что рейтинг президента просел из-за пенсионной реформы. Деноминация рубля в соотношение 1 к 100 давно назрела, но есть и еще один момент. Современная российская бедность уходит корнями в гиперинфляцию начала 90-х, которая уничтожила советские сберкнижки, которые были практически у каждого россиянина. Привет Егору Гайдару и его команде. Речь идет о вкладах граждан РФ в «Сбербанке», открытых до 20 июня 1991 года – 315,3 млрд советских руб. Международные резервы России превысили $500 млрд, на 1/5 приходится монетарное золото, остальное облигации и наличные. Коэффициент компенсационных выплат напрашивается сам собой – один советский рубль к одному доллару. Останется $185 млрд, что не так мало, плюс положительное сальдо торгового баланса. Владимир Путин может победить бедность в один ход.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»