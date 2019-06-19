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Промсвязьбанк: Новый максимум и отступление

19 июня 2019

В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне. Так, на рынке энергоносителей наблюдалась негативная динамика, а нефть марки Brent, несмотря на снижение запасов нефти, бензина и дистиллятов по статистике Минэнерго США, отступила на 0,3%. В Европе к вечеру наблюдалась разнонаправленная динамика основных индексов, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли в пределах 0,2%. На таком фоне к 18.10 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,1%, до 2758 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Новатэка, ММК, НЛМК и Полюса, потерявшие более 1,5%. Лучше рынка торговались Распадская и ИнтерРАО, прибавившие 4,1% и 2,8% соответственно. Отметим, что несмотря на снижение к окончанию сессии, в течение дня индексу МосБиржи удалось установить новый исторический максимум чуть ниже 2776 пунктов. При этом к вечеру возобладали продажи, что может быть связано с опасением игроков относительно результатов сегодняшнего заседания ФРС. В случае если американский регулятор подтвердит ожидания рынка, смягчив риторику и сделав намек на снижение ставки, «быки» могут вернуть себе инициативу в широком спектре рисковых активов. В рамках нашего рынка это может привести к возобновлению восходящей динамики. Пока же можно констатировать продолжение консолидации в районе 2750 пунктов по индексу МосБиржи.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь смог укрепиться. И если котировки евро к окончанию основной сессии практически не изменились относительно уровней закрытия предыдущего дня, то доллар потерял порядка 0,2%, торгуясь в районе 63,9 рубля. В результате, можно говорить о том, что «медведи» в американской валюте предпринимают попытку закрепиться ниже поддержки, расположенной на уровне 64 рубля. В случае, если им это удастся, доллару будет открыта дорога к минимумам года. Опять же, важным фактором для российской валюты могут стать результаты заседания ФРС США, что определит настроения инвесторов в рамках вечерней сессии.

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ


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