ИК «Фридом Финанс»: Рубль поддержали успешные аукционы по размещению ОФЗ

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Российский фондовый рынок завершает торги 19 июня в негативной зоне из-за отсутствия спроса на риск и низкой активности на мировых площадках, ожидающих результатов заседания ФРС. Индекс Мосбиржи опустился на 0,2%, РТС остался почти без изменений. Предполагаю, что динамику на отечественной бирже и завтра будут определять движения на внешних площадках. Ориентир по рублевому индексу Мосбиржи составляет 2740-2770 пунктов, по РТС – 1340-1360 пунктов.



В лидерах роста акции Аптечной сети 36,6 (+40%), Распадской (+2,9%) и QIWI (+2,5%). Котировки Аптечной сети взлетели на 40% на новости о приобретении почти 30% компании инвестиционном фондом Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited. Полученные средства будут направлены на покрытие текущих расходов сети в связи с расширением присутствия в регионах.



Внешний фон нейтрален, мировые площадки заняли выжидательную позицию перед пресс-конференцией Джерома Пауэлла и обнародованием решения ФРС по процентной ставке. Американские фондовые индексы в первой половине торговой сессии почти не демонстрируют изменений.

Нефть поднялась выше $62 за баррель при поддержке оптимистичных ожиданий в отношении возобновления торговых переговоров между Пекином и Вашингтоном. Позитивное влияние на котировки оказывают и еженедельные данные EIA, согласно которым запасы нефти в Штатах сократились значительнее, чем ожидалось, — на 3,106 млн баррелей при прогнозе 1,077 млн. На мой взгляд, нефть попытается закрепиться выше $63 за баррель в краткосрочной перспективе.



Пара USD/RUB опустилась под отметку 64 перед публикацией итогов двухдневного заседания ФРС, от которых ожидаются «голубиные» сигналы, позитивные для активов развивающихся стран. Поддержку национальной валюте также оказывают успешные аукционы по размещению ОФЗ. Совокупный спрос двух аукционов превысил предложение в 3,4 раза. Тем не менее выхода пары за рамки краткосрочного диапазона 63,5-64,5 пока не предвидится. Ориентир по EUR/RUB: 71-73.