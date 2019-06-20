ИАЦ «Альпари»: Рынок замер в ожидании

Российский рынок акций в среду чуть снижается, пока весь глобальный инвестиционный мир затаился в ожидании. Тема дня — понятное дело, Федрезерв и его указания на дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике. Пока мировые инвесторы не получат новых драйверов в виде понимания настроя ФРС, никаких движений не будет.

Индекс МосБиржи на таком фоне консолидируется около 2756 пунктов, краткосрочно индикатор может колебаться в границах 2730-2775 пунктов. Индекс РТС стабилен около 1356 пунктов.

Среди лидеров сегодняшнего снижения акции металлургов. Бумаги «ММК» падают на 2%, акции «НЛМК» отступают на 1,5%. Банковский сектор тоже выглядит не лучшим образом с просадкой акций «Сбербанка» (-1%) и «ВТБ» (-0,8%).

Рублевые пары сегодня тоже топчутся на месте в условиях снижения биржевой волатильности. Доллар США стоит как приклеенный около 64,02 руб., в четверг есть потенциал снижения к 63,85 руб. и чуть ниже, но только тогда, когда задвигается основной рынок. Евро/рубль нащупал опору около 71,74 руб., но завтра европейская валюта способна просесть до 71,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»