ИАЦ «Альпари»: Рубль снова вырос до апрельских максимумов

Среда, 19 июня, позволила рублю закрепить достигнутые успехи, но не впасть в «головокружение» от них. К закрытию торгов в среду курс доллара США расчётами «на завтра» продолжил снижаться и упал на 24 коп. (-0,38%), до 63,78 руб., а курс евро понизился всего на 8 коп. (-0,1%), до 71,62 руб. Таким образом, «россиянин» в среду в очередной раз поднялся до апрельских максимумов текущего года.

Главным событием среды стало заседание комитета по открытым рынкам ФРС США. Как и ожидал консенсус международных аналитиков, ФРС оставила процентную ставку без изменений в интервале 2,25-2,5%. В пресс-релизе отмечалось, что с даты последнего заседания ФРС экономическая активность в США остается высокой, безработица – низкой, а темпы годовой инфляции не превышают 2%. В связи с этим комитет по открытым рынкам принял решение оставить процентную ставку без изменений, и за это решение проголосовали девять из 10 членов комитета. Тем не менее, рынок ожидает, что в июле ФРС может перейти к политике снижения процентных ставок, что ослабит доллар. Долларовый индекс DXY в среду после обнародования решения Федрезерва упал на 0,4%.

Цена нефти сорта Brent в среду неожиданно упала на 0,16%, до $61,58 за баррель, несмотря на то, что коммерческие запасы в США упали на 3,11 млн баррелей, хотя аналитики ждали падения только на 1,08 млн. Очередная встреча «ОПЕК+», согласно сообщению ОПЕК, пройдет в Вене 1-2 июля, хотя ранее представители Ирана в ОПЕК заявляли, что предпочли бы перенести встречу на вторую декаду июля. Разногласия внутри ОПЕК спровоцировали падение цены на нефть. Сегодня с открытия нефть Brent дорожает на 0,53%.

Сегодня с утра можно будет ожидать продолжения укрепления рубля. Мы понижаем прогноз по паре доллар/рубль до 63-64,4 руб., а по паре евро/рубль оставляем прогноз неизменным в 71-72 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»