ИК «Фридом Финанс»: Рубль продолжит укрепление

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи вновь тестировал максимум. Лидерами роста стали акции Аптек 36,6 (+45,49%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции Ленты (-3,48%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 64,00.

Акции Аптек 36,6 взлетели до максимума с начала года. Компания разместила 72% допэмиссии. Цена размещения основного объема составила 5,05 руб. Поскольку объем, купленный Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited менее 30%, то оферта не предполагается. Резкий рост обусловлен низкой ликвидностью акций. Бумага входит в список маржинальных, по всей видимости, это тоже повлияло на рост. Клиринговая организация установила по бумаге ставку риска выше 100%, это должно охладить котировки. Вырученные средства пойдут на развитие сети. Компания рассчитывает занять 15% рынка через 3-5 лет. Стоит отметить, что на аптечном рынке (1 трлн руб., темп роста 6%) сильная конкуренция, его активно осваивают крупные FMGC компании. Мы не рекомендуем участвовать в спекулятивном ралли, с высокой вероятностью оно быстро закончится.

Рубль продолжил укрепление. ФРС сохранил базовую ставку, но вопреки ожиданиям, не увидел смысла в ее снижении в этом году. Однако, реакция рынка была спокойной. Отказ от снижения ставки ослабляет перспективы укрепления рубля. Тем не менее, рубль остается пока самой привлекательной валютой среди развивающихся стран, по нему наибольший доход по операциям carry trade. Их сворачивание вероятно при курсе USD/RUB выше 66,5. У рубля есть высокий шанс удержаться ниже этой отметки до августа.

Ожидаю рост в пределах 1%. Индекс Мосбиржи может достичь 2800 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.