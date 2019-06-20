ИАЦ «Альпари»: Рубль с каждым днем усиливает свои позиции

В среду, 19 июня, российская валюта подорожала к доллару и евро, ослабилась к британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,37%, до 63,78 руб., евро/рубль – на 0,17%, до 71,58 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,25%, до 80,67 руб.

Торги открылись снижением по рублевым парам. Рубль удерживал позиции в плюсе до вечерней сессии. Его укрепление проходило на фоне успешных аукционов Минфина РФ. Ведомство разместило ОФЗ на сумму 24 млрд руб. при общем спросе 58 млрд руб. Индекс RGBI вырос на 0,48%, до 141,81.

На американской сессии укрепление рубля к доллару усилилось после заседания FOMC. Регулятор решил сохранить ставку по федеральным фондам без изменений, как и ожидалось, в диапазоне 2,25%-2,50%. В сопроводительном заявлении ЦБ дал сигнал, что может смягчить денежную политику, если перспектива ухудшится.

В среду торги по нефти завершились небольшим ростом. В первой половине дня нефть дешевела, во второй она подорожала на благоприятных данных по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США и надеждах на торговую сделку США с Китаем.

На прошлой неделе запасы нефти в стране снизились на 3,106 млн баррелей, до 482,4 млн баррелей (прогноз был -2,033 млн баррелей), запасы бензина – на 1,7 млн баррелей, до 233,2 млн баррелей (прогноз был +400 тыс. баррелей), запасы дистиллятов – на 551 тыс. баррелей, до 127,8 млн баррелей (прогноз был +500 тыс. баррелей). Добыча нефти в США сократилась на 100 тыс., до 12,2 млн баррелей в день.

В четверг, 20 июня, баррель нефти Brent стоит 62,61 (+0,64%). Учитывая смену настроения к доллару США, можно предположить, что курс доллара с открытия снизится до 63,55 руб. Рубль продолжит также получать поддержку от налогового периода и внутреннего долгового рынка. Если падение доллара на торгах в Азии усилится, то к концу недели мы увидим тест уровня 63 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»