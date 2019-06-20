ИАЦ «Альпари»: Решение ФРС по процентной ставке разогрело фондовые рынки

В среду, 19 июня, на мировых финансовых рынках царил оптимизм, хотя сдержанный. А российский фондовый рынок, скорее, пребывал в неоднозначном состоянии — от умеренного оптимизма до слабого пессимизма. В итоге в среду индекс РТС смог подрасти только на 0,14%, а индекс МосБиржи даже упал, но всего на 0,09%. В лидерах роста оказались акции компаний электроэнергетики и горнодобычи — «Распадской», «Юнипро», «ИнтерРАО», «ОГК-2». В лидерах понижения оказались бумаги ритейлера «Лента» и «НОВАТЭКа».

Американские фондовые индексы в среду росли умеренно: индекс Dow 30 вырос всего на 0,15%, S&P 500 подрос чуть больше, на 0,3%, а Nasdaq поднялся на 0,42%. Комитет по открытым рынкам ФРС США принял в среду решение сохранить процентную ставку без изменений в диапазоне 2,25-2,5%. ФРС пока не решается на резкие движения по переходу к более мягкой денежно-кредитной политике, проще говоря, на снижение процентных ставок, пока не разрешился торговый конфликт США с Китаем. Доллар после решения ФРС значительно ослаб, а фондовые рынки выросли. Сегодня торги на азиатских рынках проходят в «зелёной» зоне.

Мы считаем, что российский фондовый рынок начнет утро ростом. Цель по индексу РТС на сегодня 1310-1400 пунктов, а по индексу МосБиржи — 2700-2800 пунктов.

Нефть Brent в среду упала на 0,16%, до $61,58 за баррель, а баррель техасской WTI, наоборот, подорожал на 0,15%, до $54,38. Скорее всего, WTI выросла на данных о снижении коммерческих запасов нефти в США на 3,11 млн баррелей, а снижение цены Brent вызвано тем, что в «ОПЕК+» нет единства мнений относительно даты встречи, хотя вчера стало известно, что встреча все-таки пройдет в Вене с 1 по 2 июля. На сегодня ожидаем по цене Brent $62-63 за баррель.

Также ожидаем укрепления рубля с утра. Прогноз по курсу рубля к доллару на сегодня снижен до 63-64,4 руб., по курсу рубля к евро остается без изменений, в 71-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»