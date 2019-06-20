Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD растет, под прицелом уровень 1,1350

20 июня 2019

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в среду, 19 июня, торги по евро завершились ростом. После заседания FOMC пара евро/доллар повышалась до 1,1254. Регулятор сохранил ставку по федеральным фондам без изменений, как и ожидалось, в диапазоне 2,25-2,50%. В сопроводительном заявлении был дал сигнал, что денежная политика может быть смягчена, если перспектива ухудшится.

В четверг на торгах в Азии восстановление доллара продолжилось до 1,1284. Покупатели вплотную приблизились к 1,1287. Я считаю, что это важный уровень сопротивления, и сразу его покупатели не пройдут.

Сегодня состоится очередное заседание Банка Англии. Ожидается, что все девять членов Комитета по денежной политике проголосуют за то, чтобы оставить текущую политику без изменения.

После заседания FOMC, несмотря на «голубиные» заявления Марио Драги, продавцы стали выходить из коротких позиций по евро. Держите на прицеле уровень 1,1350. Если ничего не изменится, то к выходным дня цена достигнет его.

В 11:30 в еврозоне вышел экономический бюллетень ЕЦБ.

В 11:30 Великобритания сообщила об изменении объёма розничной торговли за май.

В 14:00 Банк Англии огласит решение по процентной ставке и планируемому объему покупок активов. Также выйдет протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике.

В 15:30 США опубликуют производственный индекс ФРС Филадельфии за июнь, а также заявят об изменении сальдо платежного баланса за первый квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 17:00 в США выйдет индекс опережающих индикаторов за май. Еврозона представит индикатор потребительской уверенности за июнь.

В 23:00 с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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