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ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2760-2800 пунктов

20 июня 2019

ФРС США, как и верили оптимисты, в том числе и ИАЦ «Альпари», поддержал рынки, которые поверили в цикл снижения ставок. Российский рубль, акции, нефть торгуются в «зеленой» зоне, как и основные фондовые индексы – индекс РТС и индекс МосБиржи. Мы советуем обратить внимание на акции «Норильского Никеля», которые сегодня торгуются без дивидендов.

Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,3-63,6, евро/рубль – 71,5-71,8. Нефть сорта Brent торгуется по $63,39, прибавляя 2,54%. Решение ФРС может в краткосрочном плане вернуть баррель лиха к $70. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2760-2800 пунктов.

Влияние «горячей линии» президента России на котировки акций и рубля нейтральны. Сейчас для рынков важнее внешняя повестка – ОПЕК+, торговая война США и Китая и, конечно, ожидания по ставке ФРС. Самый свежий макроэкономический позитив для России – превышение резервов ЦБ уровня $500 млрд. –  и так известен рынку.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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