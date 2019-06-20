ИК «Фридом Финанс»: «Голубиный» тон ФРС станет драйвером роста

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Торги 19 июня на фондовом рынке США закрылись в плюсе на фоне завершения двухдневного заседания ФРС, на котором было принято решение сохранить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 2,25–2,50% годовых. Индикатор «голубых фишек» Dow Jones прибавил 0,15%, до 26504 пунктов. Высокотехнологичный Nasdaq Composite вырос на 0,42%, до 7987,32 пункта. S&P 500 завершил торги на отметке 2926,46 пунктов, прибавив 0,3%. Все сектора, за исключением добывающего (-0,47%), энергетического (-0,22%) и финансового (-0,21%), закрылись в зеленой зоне.



ФРС заявила, что будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около целевого уровня FOMC в 2%, однако из-за более высокой глобальной неопределенности задача усложняется. Прогноз роста ВВП США на 2019 год был сохранен на уровне 2,1%, а прогноз на 2020 год был повышен с 1,9% до 2%. В то же время Федрезерв понизил прогноз инфляции на текущий год с 1,8% до 1,5%, а на 2020-й с 2% до 1,9%. Ожидаю, что до конца года регулятор снизит ставку только один раз, поскольку он указывает на устойчивое повышение экономической активности в стране.



Акции Oracle на постмаркете выросли на 4,54% после публикации сильных финансовых результатов. Выручка компании увеличилась на 1%, до $11,14 млрд, при прогнозе в $10,93 млрд, благодаря развитию облачных сервисов. Прибыль на акцию составила $1,16, тогда как консенсус предполагал результат $1,07.



Мировые площадки настроены оптимистично. Помимо сигналов от ФРС о готовности рассмотреть вариант понижения базовой ставки в текущем году, инвестсообщество позитивно отреагировало на публикацию китайского агентства Синьхуа. В сообщении говорится о телефонном разговоре Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, причем в почти дружественном тоне, сильно отличающемся от тона публикаций недельной давности.

Азиатские индексы завершают торговую сессию ростом в пределах 0,5-2,4%. Европейские площадки начали день в зеленой зоне. Фьючерсы на американские фондовые индексы прибавляют более 0,5%, указывая на открытие рынка в позитивном секторе. «Индекс страха» VIX теряет около 15%, опустившись к 15,7 пункта. Наш ориентир по S&P500 на предстоящие торги — диапазон 2920-2960 пунктов.



После закрытия рынка финансовый отчет представит Red Hat. Согласно прогнозу, выручка компании может увеличиться на 19% благодаря активному внедрению OpenShift и OpenStack, а также за счет расширения клиентской базы, в которую вошли Deutsche Bank, Lockheed Martin, Emirates NBD и Public Health England. Прибыль на акцию, как ожидается, повысится на 14,5%.



Из макростатистики стоит обратить внимание на данные Минтруда по первичным заявкам на пособие по безработице. Ожидается сокращение их числа с 222 тыс. до 220 тыс.Незначительные колебания указывают на стабильный рынок труда. Также в фокусе индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за июнь, который может опуститься до 10,6 пункта с майских 16,6, сигнализируя об ухудшении условий в производственном секторе.



Нефть торгуется выше $63 за баррель на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке и оптимизма по поводу возобновления торговых переговоров США и КНР. Тем не менее до саммита G20 драйверов для выхода нефтяных котировок из коридора $60-65 за баррель не предполагается.