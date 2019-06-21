ИК «Фридом Финанс»: Индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2750-2790 пунктов

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский фондовый рынок завершает торги 20 июня в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи прибавил 0,6%, в течение дня обновив максимум, добравшись до 2788,19 пункта. Индекс РТС вырос более чем на 2%. Завтра на фоне традиционно слабеющей торговой активности в конце недели на отечественных фондовых площадках наиболее вероятна боковая динамика. Рублевый индекс Мосбиржи будет колебаться в пределах 2750-2790 пунктов, долларовый РТС останется в коридоре 1350-1390 пунктов.

В лидерах роста бумаги Аптечной сети 36,6 (+6,6%), Русала (+3,09%) и QIWI (+3,2%). Акции Аптечной сети 36,6 продолжали дорожать, отыгрывая вчерашнее приобретение около трети акций компании инвестиционным фондом Altus Capital Pharmacy Retail 1 Limited. Котировки QIWI поддержала новость о том, что в электронный кошелек был добавлен QR-код, с помощью которого можно разделить платеж между несколькими пользователями, например в кафе. Это нововведение сигнализирует об экспансии финансовых технологий не только в банковской системе, но и в сегменте электронных кошельков.

Глобальный фон позитивен. Европейские индексы завершили торги ростом в пределах 0,5%. Американские площадки на открытии прибавили около 1%, однако развернулись вниз после публикации индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии, который опустился до 0,3 п. с 16,6 п. при прогнозе 10,6 п., что указывает на резкое замедление деловой активности в производственном секторе.

Нефть подорожала на 4,4%, до $64,5 за баррель, на фоне эскалации конфликта между Ираном и США, после того как над Ормузским проливом был сбит американский беспилотник. Несмотря на резкое подорожание нефти, среднесрочный ориентир $60-65 за баррель сохраняет актуальность.

Рубль укрепляется к доллару до 63. Помимо голубиного тона ФРС поддержку отечественной валюте оказали растущие котировки углеводородного сырья и налоговый период. Краткосрочный ориентир по USD/RUB — 63-64, прогноз по EUR/RUB – 71-73.