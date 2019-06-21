ПСБ: На общем позитиве

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В четверг российский фондовый рынок, на общем позитивном настроении на мировых рынках после заседания ФРС, вышел на новые исторические максимумы. Так, покупкам на нашем рынке способствовала динамика рынка энергоносителей, где на фоне обострения ситуации вокруг Ирана нефть марки Brent прибавила 3,5%. Также «быки» были поддержаны динамикой западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах до 0,5%, а в США Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. На таком фоне индекс МосБиржи поднялся на 0,7%, до 2780 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ФСК ЕЭС и Новатэка, прибавившие 4,6% и 3,1% соответственно. Хуже рынка торговались Норильский никель (-4,5%), из цены бумаг которого «выпали» дивиденды, и ММК (-3,2%). Отметим, что на графике индекса МосБиржи сохраняется позитивная техническая картина. При этом растут риски коррекции, которые связаны с желанием игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. Однако для волны фиксации прибыли может понадобиться ухудшение ситуации на внешних площадках. В сложившихся обстоятельствах из поддержек выделим уровни 2730, 2640 и 2590 пунктов, а также тренд ускорения, берущий начало от майских минимумов.



На валютной секции Московской биржи рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 1,2%, отступив в район 63 рублей, евро снизился на 0,7%, торгуясь в районе 71,1 рубля. В рамках сегодняшней сессии доллар установил новые минимумы с августа прошлого года. При этом поддержкой для российской валюты выступает динамика цен на нефть и приближение налогового периода. Эти факторы смогли перевесить умеренно негативное влияние динамики валют развивающихся рынков. Отметим, что «медведям» в долларе удалось закрепиться ниже уровня 64 рубля, выступавшего поддержкой, и продолжить нисходящую динамику. В результате данная отметка перешла в разряд сопротивлений. Ближайшей же поддержкой для американской валюты может стать уровень 62,5 рубля. При этом, в текущий момент техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики, а нисходящий тренд ускорения, берущий начало от 5 мая, вместе с уровнем 64 рубля создают двойное сопротивление, что создаст трудности для «быков» при попытках коррекционного роста.