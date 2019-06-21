Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Фунт упал после решения по ставке Банка Англии

21 июня 2019

На торгах в Европе доллар США остается в отрицательной области. Наибольший рост демонстрируют швейцарский франк (+0,88%) и новозеландский доллар (+0,84%). Пара евро/доллар повысилась на 0,74%. «Британец» растерял очки после оглашения решения Банка Англии по процентным ставкам.

Комитет по денежной политике Банка Англии оставил основную процентную ставку без изменения на уровне 0,75%. Сумма, выделенная на количественное ослабление денежно- кредитной политики оставлена на уровне 435 млрд фунтов стерлингов. Регулятор не спешит повышать ставки и говорить об их повышении на фоне беспокойства о продолжающихся переговорах по Брекзиту.

Британская валюта мгновенно подешевела к доллару с 1,2730 до 1,2681. Евро, наоборот, получил поддержку от роста пары евро/фунт, укрепившись до 1,1315. На момент написания обзора евро стоит 1,1306. Если по доллару сохранится нисходящее движение, то при поддержке кроссов евро продолжит восходящее движение в направлении 1,1340. Тут нужно следить за парой фунт/доллар, так как при её падении евро/доллар тоже снизится. Сам жду коррекции курса евро до  1,1270.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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