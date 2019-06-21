Комментарии

«Фридом Финанс»: Российский рынок может вырасти до 2815 пунктов по индексу Мосбиржи

21 июня 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

К середине торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 1%. Лучше рынка выглядели акции ФСК ЕЭС. По данным ТАСС, Минэнерго РФ в целом поддерживает инициативу Россетей о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям. Акции Новатэка, повысившиеся на 2%, вероятно, поддержала информация о начале экспорта компанией сжиженного газа в Испанию. Бумаги ГМК Норникель снизились под влиянием технических факторов после дивидендной отсечки.

Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла подтвердило готовность регулятора к смягчению монетарной политики в ближайшие кварталы, но в целом выявило осторожность долгосрочных оценок, связанных с динамикой инфляции. В текущих условиях понижение базовой ставки носило бы тактический характер и, возможно, отражало бы динамику рынка с запаздыванием. На этом фоне инвесторы остались верны своей текущей стратегии на увеличение инвестиций в риск. Косвенно это, по-видимому, вылилось в определенное разочарование в отношении долгосрочных перспектив низкодоходных активов и американской валюты, что привело к активизации продаж USD.

Ожидаем повышения российского фондового рынка и цен на нефть сегодня и по итогам текущей недели. Целевой уровень сегодняшних торгов 2815 пунктов по индексу Мосбиржи, поддержка его текущего краткосрочного тренда находится на уровне 2770 пунктов.


/ СИА /
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