Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Курс USD/RUB опустился ниже 63

21 июня 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:
 
В четверг на фондовом рынке преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи привычно обновил максимум. Лидерами роста стали акции ФСК ЕЭС (+4,91%). Лидерами снижения из-за закрытия реестра на дивиденд стали акции ГМК Норникеля (-4,33%). Пара USD/RUB впервые за 11 месяцев снижалась ниже отметки 63, а евро – ниже 71. 

Рубль продолжает укрепление. После заседания ФРС доллар пошел вниз к основным валютам. Это привело к росту цен акций и сырьевых товаров, нефть подскочила выше $64,5. С одной стороны, у рубля нет потенциала для заметного укрепления. Этому препятствуют различные факторы, в целом отток капитала сейчас уравновешивает приток средств от экспорта. Но и бежать из рублевых бумаг инвесторы не собираются. Доходность гособлигаций США вчера упала ниже 2%, в связи с этим инвесторы увеличивают спрос на валютные активы на развивающихся рынках. Доходность операций carry trade, которая превышает 11%, создает спрос на ОФЗ и инструменты денежного рынка. Вчера также размещались еврооблигации с доходностью около 4,5%. Спрос на долларовые облигации на этом уровне также высок, но из-за низких инфляционных рисков не стоит ожидать перетока из рублевых облигаций. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться в коридоре 62-65,5 до августа. 

Ожидаю рост в пределах 1%. Индекс Мосбиржи может достичь 2800 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,50-63,50.

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Дело пахнет президентом. Владимир Путин решил субсидировать керосин
Дмитрий Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке
Цены на топливо заморозят на полгода
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги