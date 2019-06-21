ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD корректируется после двухдневного роста

В четверг, 20 июня, торги по евро завершились ростом. Евро подорожал к доллару на фоне роста кросс-пары евро/фунт, общего ослабления доллара США из-за ожидания снижения процентных ставок ФРС США. Дополнительную поддержку основным валютам оказала дорожающая нефть через сырьевые валюты. Пара евро/доллар достигала отметки 1,1316, с которой последовала коррекция до 1,1271.

Нефть сорта Brent подорожала на 3,8%, до 64,78. Причиной её роста стало сбитие Ираном военного беспилотника США и реакция США, что усилило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

На момент написания обзора евро стоит 1,1284. На торгах в Азии покупатели потерпели неудачу. После инцидента со сбитым беспилотником президент США Дональд Трамп в четверг утвердил нанесение удара по Ирану. Он отозвал свое решение, но в любой момент отдать новый приказ — в его стиле. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Тема со ставками ФРС США отошла на второй план, так как обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Бегство от рисков может перейти к глубокой коррекции по евро. На данном этапе по прогнозу ожидаю нисходящую коррекцию до 1,1263. Если падение будет быстрее прогноза, то до 1,1255/50.

С 10:30 до 12:00 мск выйдут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг во Франция, Германия и еврозоне.

В 11:30 мск Великобритания сообщит об изменении чистого объема заемных средств государственного сектора за май.

В 14:00 мск в Великобритании выйдет ежеквартальный бюллетень Банка Англии.

В 15:30 мск Канада заявит об изменении объема розничных продаж за апрель.

В 16:45 мск в США выйдет индекс PMI в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за июнь.

В 17:00 мск США сообщат об изменении продаж жилья на вторичном рынке за май.

В 20:00 мск Baker Hughes опубликует данные по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»