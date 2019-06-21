ИАЦ «Альпари»: Фондовые рынки обрадовались, что мир избежал катастрофы

По мнению ИАЦ «Альпари», в четверг, 20 июня, мир находился в шаге от катастрофы, возможно, ядерной. Инцидент со сбитым иранскими силами ПВО американским беспилотником чуть было не привел к военному конфликту США и Ирана. Однако, как сообщили американские СМИ, президент США Дональд Трамп одумался в последний момент и отменил свое решение нанести удар по Ирану. На американском фондовом рынке в четверг трейдеры облегченно вздохнули, а индексы выросли: индекс Dow 30 поднялся на 0,94%, S&P 500 — на 0,95%, а индекс Nasdaq вырос немного меньше, на 0,8%. Азиатские фондовые рынки с утра в целом показывают негативную динамику, растут только индексы Китая и Тайваня.

Падение американского БПЛА напугало чувствительных игроков нефтяного рынка и разогрело цены на нефть. В итоге Brent в четверг взлетела на 3,8%, до $63,94 за баррель, а WTI подорожала даже на 5%, до $57,15 за баррель. С утра нефть обеих эталонных марок дешевеет, теряя чуть более полпроцента к вчерашнему закрытию. Наш прогноз по цене Brent на сегодня составляет $62,8-64 за баррель.

На российском фондовом рынке в четверг наблюдалось мощное ралли. К закрытию индекс РТС довольно сильно вырос, на 2,21%, а индекс МосБиржи поднялся на 0,76%. Существенно подорожали акции «ФСК ЕЭС», «НОВАТЭКа», «Роснефти» и привилегированные акции «Транснефти». В лидерах снижения оказались акции «Норильского никеля» и ММК. У российского фондового рынка с утра есть шанс продолжить рост. Наша цель по индексу РТС на сегодня 1350-1450 пунктов, а по индексу МосБиржи — по-прежнему 2700-2800 пунктов.

А вот рубль с утра может немного скорректироваться вниз. Снова снижаем прогноз по курсу рубля к доллару до 62,8-63,5 руб., а по курсу рубля к евро — до 70,8-72 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»