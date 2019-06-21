ИАЦ «Альпари»: Календарь событий будущей недели: Путин, Трамп и Си Цзиньпин на саммите G20

По данным ИАЦ «Альпари», следующая неделя ожидается спокойной с точки зрения макроэкономических событий, но политика и нефть скучать никому не позволят. Новости с двух важных для международной политики и экономики саммитов, которые пройдут на будущей неделе, могут легко раскачать валюты как вверх, так и вниз. Поэтому россиянам всю неделю необходимо держать руку на пульсе рынка.

Понедельник

В понедельник, 24 июня, от политики и макроэкономики трейдерам можно будет немного отдохнуть, но только не тем, кто интересуется экономикой Австралии и динамикой австралийского доллара. В ночь на понедельник по московскому времени с речью выступит глава Резервного банка Австралии Филип Лоу. Это выступление может быть интересно как ориентир будущей денежно-кредитной политики Австралии. Прогнозируем значения курса «австралийца» к доллару США на будущую неделю в интервале 0,685-0,693 доллара за австралийский доллар.

Вторник

А уже во вторник, 25 июня, в Вене откроется очередной двухдневный саммит стран-участниц нефтяного картеля ОПЕК. Новости с саммита ОПЕК будут оказывать влияние прежде всего на нефтяной рынок и, соответственно на курс рубля, поэтому россиянам рекомендуем внимательно следить за поступающими новостями. На следующей неделе ожидаем ценовой диапазон по нефти Brent в $62-64 за баррель. Ожидаемая динамика курса доллара к рублю на следующей неделе составит 62-64 руб., а курса евро к рублю - 71-72 руб.

Среда

В среду, 26 июня, саммит ОПЕК продолжится, и новости с саммита окажут влияние на нефть и, возможно, на российский рубль. Особо важными для рынка могут оказаться новости о планах участников соглашения «ОПЕК+» продолжить сокращение добычи нефти во втором полугодии 2019 года, и эти новости могут оказать влияние на цену нефти и курс российского рубля.

В 15:30 (мск) в США выйдет статистика по заказам предприятий на капитальные товары (кроме оборонной и авиационной продукции) за май. Рынок ожидает, что в мае объемы заказов выросли на 0,1% по сравнению с апрелем, хотя в апреле наблюдался спад этого показателя. Если данные не разойдутся с прогнозом в худшую сторону, у изрядно ослабевшего доллара есть шанс вырасти.

Четверг

В четверг, 27 июня, в Германии выйдут предварительные данные по инфляции потребительских цен за июнь. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в июне вырастет на 1,4%, как и месяцем ранее. Данные могут оказать незначительное влияние на курс единой европейской валюты. Курс евро к доллару может колебаться в рамках 1,12-1,132 доллара за евро.

В 15:30 (мск) в США будет объявлена вторая оценка темпов роста ВВП за первый квартал 2019 года. Аналитики считают, что статистика по ВВП не будет пересмотрена, и итоговые темпы роста американского ВВП сохранятся на уровне в 3,1% в годовом исчислении. Для курса доллара, скорее всего, эта информация окажется нейтральной.

Пятница

В пятницу, 28 июня, в японском городе Осака откроется саммит «Большой двадцатки». За ходом саммита будет следить весь мир, так как в рамках этого форума двадцати лидирующих экономик мира ожидаются переговоры президента США Дональда Трампа с его китайским и, возможно, российским коллегами. Встреча Трампа и Владимира Путина может носить чисто протокольный характер и не принести результатов, хотя сам факт встречи может создать позитивный фон для рубля. А вот от итогов переговоров Трампа и Си Цзиньпина зависит, возможно, исход торгового конфликта между США и Китаем, который уже почти год держит в напряжении всю мировую экономику. С высокой вероятностью мы увидим на следующей неделе курс доллара США к китайскому юаню в интервале 6,84-6,86 юаней за доллар.

Япония как будто специально к проходящему в этой стране саммиту G20 раскроет в пятницу статистику о такой сильной стороне своей экономики, как почти полная занятость. С утра в пятницу выйдут данные об уровне безработицы за май. Консенсус аналитиков ждет, что безработица в Японии сохранилась на очень низком уровне в 2,4%.

Саммит G20 продолжится и в субботу, 29 июня, и, если в этот день произойдут очень важные события, то они отыграются на мировых фондовых рынках уже в первый день июля.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»