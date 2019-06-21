ИАЦ «Альпари»: Акции российских нефтегазовых компаний в лидерах роста

За прошедшую неделю с 14 по 20 июня ралли на российском фондовом рынке продолжалось. Фондовые индексы снова обновили годовые максимумы. Индекс РТС за неделю вырос на 3,3%, до 1391,21 пункта, а индекс МосБиржи вырос скромнее, только на 0,8%, до 2780,2 пункта. Российскому рынку помог мощный рост цен на нефть Brent, которые за неделю подорожали на 5,2%, а цена барреля Brent превысила $63. В лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний.

Акции «ЛУКОЙЛа» за неделю выросли на 2,1%. 20 июня прошло годовое общее собрание акционеров «ЛУКОЙЛа». Акционеры нефтяной корпорации одобрили выплаты дивидендов в размере 250 руб. на акцию, что превысило размер дивидендов прошлого года на 16%. Дивидендная доходность по акциям «ЛУКОЙЛа» оказалась невысокой, всего 4,7%, хотя эти акции покупают не столько из-за доходности, сколько из-за надежности вложений. Наша целевая цена по акциям «ЛУКОЙЛа» составляет 5700 руб. за акцию, рекомендуем эти бумаги «держать».

Среди лидеров роста на прошлой неделе можно было увидеть обыкновенные и привилегированные акции «Татнефти», подорожавшие за неделю на 2,5% и 1,9%, соответственно. Привилегированные акции нефтяной компании торгуются с 20% дисконтом к «обычке». 21 июня пройдет годовое общее собрание акционеров «Татнефти», на котором акционеры будут принимать решении об одобрении дивидендов по итогам 2018 года, размер которых включает уже ранее выплаченные промежуточные дивиденды. Напомним, что совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам одобрить дивидендные выплаты в размере 52,53 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акцию, что почти в 2,4 раза превышает размер дивиденда на акцию, выплаченного по итогам 2017 года. Дивидендная доходность акций «Татнефти» — одна из самых высоких на российском фондовом рынке. Наша расчётная цена по обыкновенным акциям «Татнефти» составляет 900 руб. за акцию, рекомендуем «покупать» эти бумаги.

На следующей неделе корпоративных новостей будет много, что, вероятно, повлияет на рынок акций.

В пятницу, 21 июня, пройдет годовое общее собрание акционеров «Татнефти», а также закроется реестр акционеров для получения дивидендов «Норильского никеля».

В понедельник, 24 июня, пройдет внеочередное общее собрание акционеров «ФосАгро» и закроется реестр для получения дивидендов «Башнефти».

Во вторник, 25 июня, состоится годовое общее собрание акционеров «Аэрофлота», реестры для получения дивидендов закроют «Юнипро» и «МОЭСК».

В среду, 26 июня, состоятся ГОСА у «ФСК ЕЭС» и «М.Видео», закроется реестр для получения дивидендов у «ТГК-1».

В четверг, 27 июня, запланированы ГОСА у «МТС», Yandex, «ОАК» и «Россетей», реестр акционеров для участия во внеочередном общем собрании закроет «Энел Россия».

Мы ожидаем, что на следующей неделе индекс РТС может достичь коридора в 1350-1490 пунктов, а индекс МосБиржи по-прежнему сохранится в интервале 2700-2810 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»