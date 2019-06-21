Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июня: 2 815,7500 руб/1 г золота и 31,2400/1 г серебра
21 июня 2019
ЦБ РФ с 21 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 815,7500 руб.
- 1 грамм серебра - 31,2400 руб.
- 1 грамм платины - 1 660,9399 руб.
- 1 грамм палладия - 3 105,8501 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
54,4500 р. (1,97%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,5000 р. (1,63%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,3500 р. (0,93%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
30,6601 р. (1,00%).
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