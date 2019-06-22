Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июня: 2 817,8799 руб/1 г золота и 31,0300/1 г серебра ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 817,8799 руб.

1 грамм серебра - 31,0300 руб.

1 грамм платины - 1 633,8800 руб.

1 грамм палладия - 3 028,2500 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,1300 р. (0,08%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,67%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 27,0599 р. (1,63%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 77,6001 р. (2,50%) .

dims

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