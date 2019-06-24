ПСБ: Неделю закончили на минорной ноте

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В пятницу российский фондовый рынок ушел в коррекционное снижение, несмотря на умеренно позитивный внешний фон. Покупкам в наших акциях могла способствовать ситуация на рынке энергоносителе, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжил восходящую динамику и поднялся выше 65 долларов за баррель. При этом западные фондовые площадки двигались разнонаправленно. Так, в Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 0,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавили 0,3% и 0,1% соответственно. Несмотря на это к 18.00 мск. индекс МосБиржи отступил на 0,9%, до 2755 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили привилегированные акции Башнефти (-7%), из цены которых ушли дивиденды. Компанию им составили Распадская, ФСК ЕЭС и РусГидро, потери которых превысили 2,5%. Лучше рынка торговались Полюс и Аэрофлот, прибавившие 2,8% и 1%. Отметим, что продажи в наших акциях преобладали с утра, что могло быть вызвано желанием части игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Это привело к игнорированию внешних факторов. Под вечер негатива на наш рынок добавили санкционные новости. В США группа демократов-центристов предложила ввести новые санкции в отношении суверенного долга РФ, российских банков и СПГ-проектов с участием страны с целью наказать Россию за вмешательство в выборы, говорится в пресс-релизе группы. В конгрессе уже лежит несколько аналогичных законопроектов. Однако в последнее время никаких шагов, способствующих их принятию, сделано не было. Более того, некоторые сенаторы отмечали «усталость» от санкционного вопроса и возможное возникновение трудностей при принятии новых санкционных законов. Несмотря на это, продажи в наших акциях усилились и во второй половине дня снижение было продолжено. При этом пока никакой речи о развороте и начале полноценного снижения не идет, а текущая динамика укладывается в рамки коррекции.



На валютной секции Московской биржи российский рубль, после уверенного роста днем ранее, ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,5%, поднявшись в район 63,2 рубля, евро вырос на 0,8%, до 71,6 рубля. Отметим, что на российской валюте также сказались санкционные новости, что привело к волне продаж в рубле. При этом в моменте на эмоциональной реакции игроков американская валюта поднималась в район 63,8 рубля, однако в дальнейшем часть роста была скомпенсирована. Здесь, также, как и на фондовом рынке, преждевременно говорить о развороте и начале полноценного роста в паре USD/RUB. Для этого «быкам» необходимо пробивать двойное сопротивление в виде краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 6 июня и уровня 64 рубля, что станет первым сигналом к росту. Пока же техническая картина говорит в пользу продолжения негативной динамики в американской валюте.о информировать об этом отправителя и удалить полученное сообщение. Любой просмотр неуполномоченным лицом, не соответствующее целям использование, распространение, предоставление и/или иное раскрытие сообщения (включая любые вложения) полностью или в части запрещены.