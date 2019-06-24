Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Нефть оказывает существенную поддержку рублю

24 июня 2019

Александра Овчинникова, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Российский рынок акций завершает торги 21 июня в минусе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,9%, РТС упал на 1,3%. Считаю, что это связано с фиксацией прибыли, характерной для конца недели. В понедельник ожидаю колебания рублевого индекса Мосбиржи в пределах 2740-2780 пунктов. Ориентир по РТС составляет 1350-1380 пунктов.

В аутсайдерах дня привилегированные акции Башнефти (-7,3%) на фоне дивидендной отсечки. Котировки Х5 Retail Group поднялись на 1,3% на новости о том, что ритейлер займется доставкой авторских товаров с Ярмарки мастеров через собственную логистическую структуру. Это простимулирует спрос на постаматы и поспособствует росту дохода компании от доставки.

Глобальный фон нейтрален. Европейские площадки закрываются с околонулевыми изменениями, а американские торгуются разнонаправленно, и тоже без выраженной динамики. Золото продолжает консолидацию возле $1400 за тройскую унцию, доходность по десятилетним облигациям остается на минимумах — около 2,0%, что указывает на отсутствие спроса на рисковые активы.

Между тем цена на нефть уже превысила отметку $65 за баррель на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном. В краткосрочной перспективе дальнейший рост нефти способны сдержать данные Baker Hughes о количестве действующих буровых установок в США. В случае увеличения их числа нефтяные котировки могут скорректироваться к $63-64 за баррель до конца недели.

Российская валюта получает поддержку от растущей нефти и пытается закрепиться на уровне 63,1  за доллар. Тем не менее информация о возобновлении в США обсуждения санкций в отношении российского госдолга сдерживает укрепление национальной валюты. Краткосрочный диапазон для пары USD/RUB — 63-64,5, для EUR/RUB — 71-73.
 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доходы мэра Иркутска за год сократились на 1,5 млн рублей – до 4,1 млн
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги