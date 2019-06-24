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ИАЦ «Альпари»: Российскому рынку пора охладиться

24 июня 2019
Пятничным торговым днем на перегретый российский рынок акций пришла небольшая прохлада. Коррекция не помешает после обновления максимумов. За неделю индекс МосБиржи вырос на 1,1%, но в моменте обновлял рекорды и касался рубежа 2788 пунктов. Индекс РТС за счет мощнейшей валютной качки поднимался к пику на 1391 пункте, следующая цель роста четко нарисовалась на 1400 пунктах, но нужно время для стабилизации.

Акции «Полюс Золота» сегодня фигурируют среди лидеров спроса на счет драйва в ценах на драгоценный металл. Пока активизировался ближневосточный фактор и мир ждет результатов саммита G-20 в Осаке на следующей неделе, спрос на защитные активы очень даже неплохой. Бумаги «Полюс Золота» сейчас консолидируются в пределах бокового коридора 5600-5752 руб., но могут пробиться к 5800 без особенных усилий.

Вообще само золото сейчас смотрится очень интересным, но покупать на пиках глупо. Хотя мы не раз говорили о том, что золото — инвестиция для терпеливых, мало было надежды на то, что еще в этом году драгметалл обновит ценовые пики, да еще и столь оперативно. Более чем пятилетний максимум — это отличное вознаграждение для тех, кто умеет ждать.

Доллар США к вечеру стабилен возле 63,03 руб. В паре доллар/рубль не исключена стабилизация в пределах 63,00-63,50, это будет вполне логично и закономерно. Евро/рубль смотрится более устойчивым в моменте, но и более уязвимым в течение следующей недели, учитывая весь воз проблем еврозоны и способность доллара восстанавливаться молниеносно. Было бы здорово увидеть стабилизацию евро в коридоре 71,20-72,50 руб., но пока больше шансов на легкое скольжение вниз, к 70,85.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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