ИАЦ «Альпари»: Российскому рынку пора охладиться

Пятничным торговым днем на перегретый российский рынок акций пришла небольшая прохлада. Коррекция не помешает после обновления максимумов. За неделю индекс МосБиржи вырос на 1,1%, но в моменте обновлял рекорды и касался рубежа 2788 пунктов. Индекс РТС за счет мощнейшей валютной качки поднимался к пику на 1391 пункте, следующая цель роста четко нарисовалась на 1400 пунктах, но нужно время для стабилизации.

Акции «Полюс Золота» сегодня фигурируют среди лидеров спроса на счет драйва в ценах на драгоценный металл. Пока активизировался ближневосточный фактор и мир ждет результатов саммита G-20 в Осаке на следующей неделе, спрос на защитные активы очень даже неплохой. Бумаги «Полюс Золота» сейчас консолидируются в пределах бокового коридора 5600-5752 руб., но могут пробиться к 5800 без особенных усилий.

Вообще само золото сейчас смотрится очень интересным, но покупать на пиках глупо. Хотя мы не раз говорили о том, что золото — инвестиция для терпеливых, мало было надежды на то, что еще в этом году драгметалл обновит ценовые пики, да еще и столь оперативно. Более чем пятилетний максимум — это отличное вознаграждение для тех, кто умеет ждать.

Доллар США к вечеру стабилен возле 63,03 руб. В паре доллар/рубль не исключена стабилизация в пределах 63,00-63,50, это будет вполне логично и закономерно. Евро/рубль смотрится более устойчивым в моменте, но и более уязвимым в течение следующей недели, учитывая весь воз проблем еврозоны и способность доллара восстанавливаться молниеносно. Было бы здорово увидеть стабилизацию евро в коридоре 71,20-72,50 руб., но пока больше шансов на легкое скольжение вниз, к 70,85.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»