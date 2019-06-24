Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Рублю не помешает коррекция

24 июня 2019
Рубль накануне укрепился, пожалуй, даже слишком мощно, и сегодня рынок корректирует позиции. Фундаментальная опора для российской валюты никуда не делась, просто энтузиазм постепенно сглаживается. Доллар вернулся чуть выше 63 руб. и может стабилизироваться в пределах 63-63,50. Все отлично знают, что излишне крепкий рубль стране не нужен, но этой волатильности избежать не было возможности.

Нефть сегодня продолжает подниматься в цене в ответ на разрастающиеся риски осложнения отношений между США и Китаем. Баррель Brent торгуется выше $65,50 и может, в теории, дотянуться до $65,85, но, скорее всего, рынок сегодня ближе к вечеру захочет зафиксировать прибыль.

Вполне может быть, что так же будет и с рублевым парами. Небольшая коррекция, как ни крути, никому не повредит.

Доллар США краткосрочно способен закрепиться в пределах 62,85-63,55 руб., евро — в границах 71,10-71,75 руб. Это вполне рабочие диапазоны на ближайшее время. Среднесрочные торговые коридоры тут пока в стадии формирования.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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