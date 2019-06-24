ИАЦ «Альпари»: Слабый рост нефти дает надежду на укрепление рубля

В пятницу большинство западных фондовых индексов снизилось. На общем негативном фоне ушел вниз и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,68%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 1,16%. Среди лидеров снижения – «РусГидро» (-3,75%) и «ФСК ЕЭС» (-2,98%). Американский Dow 30 снизился при этом на 0,13%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР демонстрировало слабый рост, в пределах 0,1-0,2%. Исключением был Shanghai Composite, который столь же скромно снижался на 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2960 п., на 0,31% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Еле растущие азиатские рынки и нефть, остающаяся вблизи уровней закрытия пятницы, не дают четких ориентиров перед началом торгов российскими акциями, рынок откроется нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2735-2790 пунктов, по индексу РТС — 1360-1390 пунктов.

В пятницу нефтяные цены продемонстрировали умеренный рост. Торги начались с отметки $64,3 за баррель марки Brent, в азиатскую сессию последовало снижение к $63,2. Затем оно сменилось ростом, после полудня цена достигла $65,1 – максимума с 30 мая. К концу торгов она немного скорректировалась до $64,6. В пятницу вечером отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал рост числа активных нефтяных платформ в США на одну единицу, до 789 штук, однако на котировки нефти эта статистика не повлияла. Утром понедельника торги нефтью начались вблизи уровня закрытия пятницы, и проходили в узком горизонтальном диапазоне $64,4-64,8. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,0-65,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $59,5-69,2.

После рекордного укрепления в четверг, в пятницу рубль частично сдал завоеванные позиции. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подорожал до 63,0250 руб. (+13,5 коп.), а европейская валюта выросла до 71,6525 руб. (+62,5 коп.). Разница в динамике двух валют связана с ростом EUR/USD на мировом рынке с 1,1290 до 1,1370, в результате которого эта пара вернулась к уровням второй половины марта. Учитывая утреннюю хоть и слабую, но положительную динамику нефти, можно ожидать умеренного укрепления рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,4-63,7 руб., для европейской валюты — 70,9-72,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»