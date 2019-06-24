ИАЦ «Альпари»: Политика и демография ударили по курсу рубля

В пятницу, 21 июня, на фоне внешнего негатива рублю пришлось отступить. К закрытию курс американского доллара расчётами «на завтра» немного пришел в себя после ударов от рубля всю неделю и поднялся на 13 коп. (+0,2%), до 63,02 руб., а курс евро вообще вспорхнул на 65 коп. (+0,91%), до 71,65 руб. Тем не менее, «россиянин» все равно находится на годовых максимумах.

Внутренний конфликт в Грузии, который начался на основе разжигания антироссийских настроений и чуть было не привёл к государственному перевороту в этой стране, вызвал обострение отношений между Грузией и Россией. Президент России Владимир Путин с 8 июля отменил прямые рейсы из России в Грузию. Обострение отношений между соседними странами в большей степени невыгодно Грузии, однако, этот конфликт рикошетом ударил по российскому рублю.

Негатива российской нацвалюте добавил и новый доклад ООН по демографии, в котором прогнозируется снижение численности населения РФ к середине 2035 года до 141,1 млн человек, а к 2100 году – даже до 126,1 млн. Проверить корректность прогноза, сделанного более чем на 80 лет вперёд, заведомо нереально, поэтому его достоверность можно сразу поставить под сомнение, однако, в моменте он усилил негативный фон для российского рубля.

Тем временем цена нефти сорта Brent жила свой жизнью, и в пятницу выросла на 1%, до $64,58 за баррель. Данные Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали, что за неделю количество активных нефтедобывающих платформ в США выросло всего на одну единицу, до 789 штук, что стало «бычьим» фактором для цены нефти вместе с пока ещё не снятым с повестки дня обострением отношений США и Ирана. Сегодня с утра цена Brent продолжает умеренно расти, дорожая на 0,12%.

Сегодня с утра возможна разнонаправленная динамика курса рубля к доллару и к евро. Мы немного повышаем прогнозы: по паре доллар/рубль — до 63-63,8 руб., а по паре евро/рубль — до 71-72 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»