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ИАЦ «Альпари»: Штаты пошатнули позиции рубля законопроектом о новых санкциях

24 июня 2019

В пятницу, 21 июня, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль выросла на 0,21%, до 63,02 руб., евро/рубль – на 0,88%, до 71,62 руб., фунт/доллар – на 0,55%, до 80,22 руб.

Торги начались с гэпов вверх по рублевым парам. Рубль подешевел по итогам дня на новостях о том, что группа демократов-центристов в Конгрессе США предложила ввести новые санкции в отношении российского суверенного долга.

Наибольшие потери рубль понес против единой валюты. В пятницу евро значительно вырос до 1,1378 на фоне срабатывания стоп-ордеров при пробое уровня сопротивления 1,1330, а также общего ослабления американской валюты на фоне «голубиных» заявлений представителей ФРС США. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари считают, что регулятор должен был понизить ставку на последнем заседании.

Рубль подешевел к доллару на 0,21%, до 63,02 руб. Большую часть потерь ему удалось отыграть на фоне ослабления доллара, налогового периода, а также роста нефтяных котировок. 

В пятницу, 21 июня, торги по нефти сорта Brent завершились ростом на 1,26%, за неделю – на 5,30%. Росту котировок способствовал усилившийся конфликт Ирана с США после сбитого американского беспилотника. Трамп отменил свой приказ о нанесении авиаудара по Ирану, но заявил, что вводит крупные дополнительные санкции против страны в понедельник.

В понедельник, 24 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит $65,44 (+0,18%). На фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке цель для покупателей находится на уровне $69 долларов. Также в центре внимания спекулянтов находится встреча ОПЕК.

Еженедельный отчет Baker Hughes показал, что за неделю до 21 июня в США общее число буровых установок сократилось на две, до 967 единиц. Число нефтяных буровых установок выросло на одну, до 789 единиц.

Участники рынка сфокусированы на торговых переговорах между США и Китаем, которые пройдут 28-29 июня на саммите G20 в Японии. Общий настрой для рубля остается позитивный, поэтому пара доллар/рубль сохранит позиции около уровня 63 руб. Если тема с новыми санкциями стихнет, то рубль попытается укрепиться к доллару до 62 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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