Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - продавцы защищают уровень 1,14

24 июня 2019

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в пятницу, 21 июня, торги по евро завершились ростом. К закрытию дневной «свечи» евро подорожал к доллару до 1,1378. Единая валюта значительно выросла на фоне срабатывания стоп-ордеров при пробое уровня сопротивления 1,1330, а также общего ослабления американской валюты на фоне «голубиных» заявлений представителей ФРС США. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари считают, что регулятор должен был понизить ставку на последнем заседании.

В понедельник, 24 июня, на торгах в Азии покупатели два раза обновляли максимумы. Продвинуться вверх не получилось. Продавцы защищают уровень 1,14. Учитывая, что в пятницу евро закрылся ростом, то в понедельник рассматриваю коррекцию по паре. Падение может ускориться, поскольку инвесторы опасаются начала военных действий со стороны США против Ирана. Сегодня Штаты вводят новые санкции против Ирана, но неизвестно, как будут развиваться события раньше. Дональд Трамп сказал, что он не отменил приказа насести авиаудар по иранцам, а лишь заморозил его на время.

Думаю, ниже 1,1373, стоят защитные стопы. На них цена упадет до 1,1355. После непродолжительной консолидации жду падения до 1,1338 (25 июня). Прогноз охватывает вторник.

В 14:00 мск с речью выступит член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер

В 16:00 мск в Китае выйдет индекс опережающих индикаторов.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Деньги и власть. Депутаты и чиновники отчитались о доходах за 2018 год
Доходы мэра Иркутска за год сократились на 1,5 млн рублей – до 4,1 млн
Доход губернатора Иркутской области Сергея Левченко за 2018 год составил 5,5 млн рублей
Самые богатые депутаты ЗС Иркутской области 2019
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги