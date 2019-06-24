ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - продавцы защищают уровень 1,14

Как и прогнозировал ИАЦ «Альпари», в пятницу, 21 июня, торги по евро завершились ростом. К закрытию дневной «свечи» евро подорожал к доллару до 1,1378. Единая валюта значительно выросла на фоне срабатывания стоп-ордеров при пробое уровня сопротивления 1,1330, а также общего ослабления американской валюты на фоне «голубиных» заявлений представителей ФРС США. Глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари считают, что регулятор должен был понизить ставку на последнем заседании.

В понедельник, 24 июня, на торгах в Азии покупатели два раза обновляли максимумы. Продвинуться вверх не получилось. Продавцы защищают уровень 1,14. Учитывая, что в пятницу евро закрылся ростом, то в понедельник рассматриваю коррекцию по паре. Падение может ускориться, поскольку инвесторы опасаются начала военных действий со стороны США против Ирана. Сегодня Штаты вводят новые санкции против Ирана, но неизвестно, как будут развиваться события раньше. Дональд Трамп сказал, что он не отменил приказа насести авиаудар по иранцам, а лишь заморозил его на время.

Думаю, ниже 1,1373, стоят защитные стопы. На них цена упадет до 1,1355. После непродолжительной консолидации жду падения до 1,1338 (25 июня). Прогноз охватывает вторник.

В 14:00 мск с речью выступит член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер

В 16:00 мск в Китае выйдет индекс опережающих индикаторов.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»