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Курсы валют ЦБ РФ на 24 июня: 63,1295 руб/доллар США и 71,3490 руб/евро

24 июня 2019
ЦБ РФ с 22 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,1295 руб.
  • 1 евро - 71,3490 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,8301 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,2582 р. (0,41%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1967 р. (0,27%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,7013 р. (0,76%).

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