Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 июня: 2 817,8799 руб/1 г золота и 31,0300/1 г серебра
24 июня 2019
ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 817,8799 руб.
- 1 грамм серебра - 31,0300 руб.
- 1 грамм платины - 1 633,8800 руб.
- 1 грамм палладия - 3 028,2500 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,1300 р. (0,08%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2100 р. (0,67%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
27,0599 р. (1,63%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
77,6001 р. (2,50%).
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