ИАЦ «Альпари»: В паре евро/доллар возросли риски нисходящей коррекции

По данным ИАЦ «Альпари», на торгах в Европе доллар США остался торговаться в минусе. Его потери не увеличились, просто он не смог отыграть утренние потери. Курс евро повышался до 1,1399. Покупатели удерживают позиции около 1,1400, но цена растет без объемов. Возросли риски нисходящей коррекции с целью 1,1336.

Не забываем, что инвесторов сейчас беспокоят проблемы Италии, а также недавние заявления ЕЦБ о возможном снижении ставки и возобновлении программы количественного смягчения.

Пара держится около 1,14 за счет повышающихся кроссов с евро. Так в лидерах роста находятся австралийский и новозеландский доллары, соответственно, евро торгуется к ним в минусе. На момент написания обзора за один евро дают 1,1391 доллара США. По-прежнему ожидаю нисходящей коррекции пары до уровня 1,1336 (около него проходит балансовая линия).

Полагаю, что покупатели спрятали стопы по длинным позициям под 1,1380. Если я прав, то ниже его падение пары ускорится. Если покупатели смогут выкупить падение и защитить 1,1370, то тогда стоит ожидать обновления максимума. Но это уже во вторник.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»