«Фридом Финанс»: До конца на отечественных площадках продолжится восходящая динамика

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи в первой половине торгов 24 июня повысился на 0,3%. В лидерах роста вышли акции некоторых представителей ТЭК, металлургические и добычные компании.

Дивидендная доходность финальных выплат по привилегированным акциям Татнефти составит 5,1%. Эта информация первоначально была позитивно встречена инвесторами: ее префы утром подорожали на 1,33%. Однако к середине дня эти бумаги оказались в лидерах снижения. Изменение настроя игроков могли вызвать новости о том, что Татнефть в последнее время начала получать претензии от европейских покупателей из-за сбоя поставок после загрязнения сырья, поставляемого по нефтепроводу «Дружба».

Стабильная позитивная динамика цен на нефть в последние дни дала возможность акциям Башнефти восстановить существенную часть позиций, утраченных 21 июня на фоне закрытия дивидендного реестра.

Рост цен на сырье позволил бумагам Полиметалл прибавить в цене 1,80%.

Ситуация на рынке выглядит неоднозначной. Это обусловлено осложнением оценок внешней политико-экономической информации. По последним данным СМИ, Дональд Трамп отменил военную операцию против Ирана после инцидента со сбитым американским беспилотником вопреки рекомендации группы своих советников. Эти новости положительны для добывающего сегмента рынка, так как свидетельствуют о стремлении Белого дома избегать политического давления на него. Данная тенденция снижает угрозу формирования глобальными финансовыми и законодательными институтами новых попыток искусственной корректировки ценовых трендов по аналогии с событиями первой половины 2010-х.

Тем не менее сейчас на рынке чувствуется усиление информационной поддержки защитным инструментам. Это обстоятельство повышает риски позитивных рыночных прогнозов, но мы рассчитываем, что до конца дня восходящая динамика на отечественных площадках продолжится. Краткосрочная цель по индексу Мосбиржи — 2785 пунктов, ближайшая поддержка находится на отметке 2760.