ИАЦ «Альпари»: Рубль найдет опору в нефти

В ближайшее время российский рубль может найти опору в нефти. Если сырьевой рынок снова взлетит вверх, «россиянин» подтянется следом.

Все дело в ближневосточном факторе: если США сегодня объявят новые масштабные санкции в отношении Ирана, сырье подорожает дополнительно. Сейчас баррель Brent торгуется по $65,27, санкционная тема отчасти учтена в котировках, но есть явный потенциал прохода и к $66, причем без напряжения.

И если черное золото усилит рост, рубль не останется в стороне. У него и так достаточно поддержки — от сохранения ажиотажного спроса на российские ОФЗ до ухудшения позиций доллара на мировом валютном рынке. В таких условиях американская валюта может снизиться к 62,75 для начала, а потом — к 62,50. Но ниже 62,00 руб./USD пока не видно: слишком крепкий рубль, а это не так уж и приятно для российской экономики и предприятий.

Да, это снова та самая старая «песня о главном»: укрепление рубля само по себе неплохо и даже несколько приподнимает общенациональные настроения, но фактически это неприятно для внутренних производителей и бюджета. Для первых — потому что они становятся менее конкурентоспособными на мировой арене, для второго — по причине меньших поступлений средств от экспортеров. По сути, сильный рубль для нас это не так уж и комфортно, но чисто визуально красиво, конечно.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»