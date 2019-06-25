ПСБ: Удерживаем уровни конца прошлой недели

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

В понедельник российский фондовый рынок провел торги в узком диапазоне, на умеренно негативном внешнем фоне. Так, поводом к продажам могла послужить ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 65 долларов за баррель. При этом динамику внешних фондовых площадках можно назвать нейтральной для наших акций. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,5%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,1% соответственно. На таком фоне к 18.00 мск. индекс МосБиржи не изменился относительно уровней закрытия прошлой недели, удерживая позиции чуть выше 2760 пунктов. Лидерами торгов выступили акции Распадской, ИнтерРАО и Полюса, прибавившие более 2%. Хуже рынка торговались бумаги МРСК ЦП из цены которых «ушли» дивиденды, в следствии чего они потеряли порядка 12%. Компанию им составили Новатэк и НЛМК, снизившиеся на 2,2%. Отсутствие вразумительного движения, как и снижение активности игроков в сложившихся обстоятельствах выглядит логично. Рынки «замерли» в преддверии саммита G-20, который пройдет в конце недели. Его итоги могут достаточно серьезно повлиять на динамику рынков и настроения инвесторов, в результате чего часть игроков в ближайшие сессии может взять паузу в принятии инвестиционных решений. При этом техническая картина на графике индекса МосБиржи не меняется – все тренды направлены вверх, что говорит о возможности продолжения восходящего движения, а ближайшей поддержкой для рынка выступает отметка 2730 пунктов.

На валютной секции Московской биржи рубль вновь укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар отступил на 0,3%, вернувшись к минимумам прошлой недели, установленных в районе 62,9 рубля, евро потерял 0,1%, торгуясь в районе 71,6 рубля. Отметим, что пятничные «санкционные» новости оказали лишь краткосрочное воздействие на рубль, который в понедельник проигнорировал коррекцию на рынке энергоносителей. Вполне возможно, что укреплению рубля способствовало приближение пика налоговых выплат. При этом, если смотреть на техническую картину в паре USD/RUB, стоит отметить уровень 62,5 рубля, который выступает ближайшей поддержкой для американской валюты. В случае отступления к этой отметке, доллар установит минимумы с июля прошлого года. предусмотрено отдельным письменным соглашением сторон, настоящее сообщение, независимо от его содержания, не направлено на создание каких-либо юридически значимых последствий, включая, но не ограничиваясь следующими: не является офертой или акцептом предложения о принятии нами на себя и/или об изменении и/или о прекращении какого-либо обязательства, не является отказом от договора, отказом от его исполнения в целом или в части, отказом от осуществления какого-либо права или нашим согласием на совершение какого-либо юридически значимого действия. Любые взаимные договоренности сторон, имеющие целью создание, изменение либо прекращение обязательств должны оформляться в письменной форме либо должны быть явно выражены сторонами в иной согласованной сторонами форме.

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