ИАЦ «Альпари»: Рынку нужны новые драйверы

Российский фондовый рынок провел в целом спокойный понедельник. Мировые инвесторы сейчас перешли в режим ожидания – впереди саммит G-20 в Осаке, который точно должен принести с собой какие-то новости. Без свежих драйверов и козырей на руках мало кому хочется рисковать.

Индекс МосБиржи консолидируется в пределах 2750-2770 пунктов, и без катализаторов «шатание» в диапазоне продолжится и завтра. Индекс РТС продолжил рост на фоне валютной качки и поднялся к 1383 пунктам. Новая цель здесь - 1395 пунктов.

На волне роста цен на золото ($1412 за тройскую унцию, все выглядит идеально и пока сохраняет потенциал подъема) благоприятно сегодня смотрятся акции «Полюс Золота». С таким драйвером и цель на 6000 руб. выглядит приземленной.

Рубль игнорирует вечернее снижение цен на нефть, поскольку в сырье сейчас больше эмоций, чем чего-то более конструктивного. Позитивом для «россиянина» все так же остается сектор долга. Доллар США закрепляется в пределах 62,75-63,25 руб., евро стабилен в рамках 71,50-72,15 руб. Эти диапазоны будут актуальны и завтра.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»