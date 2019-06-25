Комментарии

Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода Альфа-Банк выполнил обязательства по выплате процентного дохода по первому купону биржевых облигаций серии 002Р-03 в объеме 230 650 000,00 рублей. Параметры выпуска серии 002Р-03 — ISIN: RU000A0ZZZ66, идентификационный номер: 401326B002P02E от 15.06.2018г., объем эмиссии — 5 млрд. рублей, дата размещения — 21.12.2018, дата погашения — 24.06.2022. Дата начала первого купонного периода — 21.12.2018, дата окончания — 22.06.2019, текущая ставка купона — 9,20%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год. Купонный доход выплачен в срок и в полном объеме.

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