ИАЦ «Альпари»: Коррекция нефти может приостановить укрепление рубля

Основные западные фондовые индексы закрылись в понедельник разнонаправленно. Это не помешало российским акциям продемонстрировать рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил скромные 0,05%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос заметнее, на 0,88%. Среди лидеров роста – «Лента» (+2,6%) и «Интер РАО» (+2,57%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,03%. Но уже утром вторника индексы стран АТР дружно снижались на 0,1-1,6%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 944 п., на 0,28% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя коррекция нефтяных котировок и снижение азиатских рынков сформировали негативный внешний фон перед началом торгов российскими акциями, рынок окажется под давлением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2735-2790 пунктов, по индексу РТС — 1375-1400 пунктов.

После роста в прошлые четверг и пятницу, понедельник закончился для нефти незначительной коррекцией. Торги новой недели начались вблизи отметки $64,7 за баррель марки Brent. В азиатскую сессию последовал незначительный рост до $65,0, он сменился коррекцией, в результате которой цена снизилась вечером к $63,3, но к самому концу дня она восстановилась до $64,1. Утром вторника цена вновь оказалась под давлением, и черное золото после снижения к $63,4 торговалось вблизи $63,8. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $63,1-64,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $59,5-65,1. Поздно вечером выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они снизились на 0,8 млн баррелей.

А рубль в понедельник продолжил демонстрировать завидное укрепление. По итогам дня на МосБирже, доллар с расчетами «на завтра» подешевел до 62,6000 руб. (-42,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 71,3000 руб. (-35,25 коп.). При этом доллар, в отличие от евро, достиг минимальных значений с начала года, чему способствовало его ослабление на мировом рынке. Утренняя коррекция нефтяных цен может приостановить укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 62,0-63,2 руб., для европейской валюты — 70,6-72,0 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»